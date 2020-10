Teď bez známkování, doporučuje šéf Asociace ředitelů ZŠ

Bylo pro vás kompletní uzavření škol překvapením?

Ani ne, trošku jsme to tušili, ale přece jen jsme to tak brzy a v tomto rozsahu nečekali.

Jak na to reagovali ostatní ředitelé?

Zejména z uzavření prvního stupně jsme byli poměrně nešťastní. Ve velké většině jsme se s kolegy řediteli dohodli, že podáme aspoň nějaký protest, že vyjádříme svoji nespokojenost s opatřením. Ale zároveň chci říct, že nebudeme podnikat žádné protiakce. Chceme jen, aby bylo hodně slyšet, že bychom radši učili prezenčně.

Na druhou stranu nejsme zdravotníci, a pokud nám řekli, že to tak musí být, tak tomu budeme věřit. Co nás ale potěšilo, byl opakovaný slib, že se 2. listopadu (po týdenních prázdninách) znovu otevře.

I kdyby to pak bylo třeba jen pro první stupeň a třídy by se střídaly doma a ve škole?

Výuka na střídačku je pořád lepší než nic. Hodně záleží na tom, jestli opatření teď zaberou. Když se situace nezhorší, nebo dokonce zlepší, tak doufám, že se alespoň první stupeň bude moci otevřít. Když by se stav zhoršil, lze očekávat cokoli.

Ve škole se neučíte jen matematiku a češtinu, i když si to spousta lidí myslí. Jde také o sociální vazby a podobně. Střídavý režim je milionkrát lepší než dálkový.

Máte ve škole děti hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků?

Nemáme, ale zrovna jsme si říkali, že když se myslí na hasiče a zdravotníky, tak kantoři, kteří budou učit na dálku, taky nemají na svoje děti čas. Potěšilo by nás tedy, kdyby učitelům někdo docházku pro jejich děti do vytipovaných škol taky nabídl, i když to zní paradoxně.

Vaše škola je už na distanční výuku připravená?

Právě finišujeme, každou minutou jsme připravenější.

To ještě v tuto chvíli připojujete poslední počítače?

Samozřejmě. Učitelky z prvního stupně teprve včera naplno pochopily, že se jich to týká.

Takže to je hektické?

No velmi! Nějaké hrubé plány dálkové výuky měly, ale asi to neměly úplně konkretizované. Teď se hlavně sjednocujeme mezi sebou, aby rodiče nepoukazovali na to, že v jedné třídě je to nějak a v druhé onak. Teď zkrátka usilujeme o to, aby přístup školy byl co nejvíc jednotný.

Sjednocujete přístup na 2. stupni, kde třeba na jaře platilo, co učitel, to jiné programy, požadavky? Anebo i v rámci prvního stupně chcete, aby se výuka příliš nelišila?

Mám na mysli obojí. Přibližně stejný přístup by měl panovat zvlášť na prvním a zvlášť na druhém stupni.

U odstávky 2. stupně jste říkal, že by nemusela mít na děti velké dopady, pokud potrvá dva týdny. Jak to vidíte u 1. stupňů?

Dopad bude vždycky. Pokud 2. listopadu zase otevřou, tak výuku doženeme. Ale pokud by to mělo trvat déle, už se mohou objevit mezery. Nejde jen o učivo. Ve škole se neučíte jen matematiku a češtinu, i když si to spousta lidí myslí. Jde také o sociální vazby a podobně. Střídavý režim je milionkrát lepší než dálkový.

Co s prvňáky, kteří ještě neumí číst a psát? Bude to na rodičích?

Bohužel ano, tam to jinak nejde. Měli jsme ještě poslední zoufalý návrh: zkoušeli jsme přesvědčit ministerstvo, aby nechalo alespoň první a druhé třídy otevřené. Ale byl tu jasný požadavek zdravotníků. Ministerstvo školství s našimi argumenty souhlasí, ale zdravotníci byli silnější a snad je to dobře.

Chceme, aby se děti výuky co nejvíc účastnily, a přece je nebudeme odrazovat čtyřkami, pětkami.

Nyní je už distanční výuka ze zákona povinná. Co pro vás z toho plyne?

Můžeme teď vyžadovat, aby se děti ozvaly, nebo aby nám zdůvodnily, proč se neozývají. Na jaře jsme s několika dětmi a rodiči nebyli vůbec v kontaktu, byli to úplně mrtví brouci. Ale nyní můžeme požadovat komunikaci. Pokud nám řeknou, že nemají počítač nebo připojení na internet, můžeme to řešit.

Budou školy tuto výuku na dálku zahrnovat do klasifikace?