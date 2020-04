Stát konečně osloví české výrobce ochranných pomůcek

České firmy podle něj mohou nabídnout spíše složitější výrobky jako filtry do masek, které doplní stávající dodávky z Číny. „V české produkci to nebude o masových dodávkách spotřebního materiálu, ale bude to o těch výrobcích s přidanou hodnotou,“ poznamenal Hamáček.

Budou to už tři týdny od doby, kdy v Česku platí kvůli epidemii koronaviru nouzový stav, a teprve v pondělí se do čela krizového řízení postavil ministr vnitra, který nahradil náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Šéfa koaliční ČSSD nechtěl k řízení štábu pustit premiér Andrej Babiš (ANO).

Krizový štáb se začne zabývat i tím, jak vyléčit ekonomiku. Vzniknout má např. ekonomický poradní tým. Hamáček řekl, že již oslovil některé české ekonomy, další se kontaktovat chystá. „Měl by to být tým, který by byl schopný prodiskutovat připravovaná opatření na podporu české ekonomiky. A který by byl schopen připravit Marshallův plán nebo New Deal, jenž nás čeká,“ připomněl Hamáček americké programy pro nastartování hospodářství.