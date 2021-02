Sněmovna jedná o platnosti nouzového stavu do konce března

Zároveň kabinet slíbil do čtvrtka předložit i podrobné odůvodnění jednotlivých opatření. Doposud mezi důvody uvedl zejména zrychlování šíření nákazy koronavirem a hrozící přetížení nemocnic.

Vláda tedy na čtvrtečním brífinku sice představila možné úpravy, ale jejich konečnou podobu podmiňuje tím, jak dopadne páteční jednání. Zasednout by proto měla opět večer.

V případě, že by tedy vláda přistoupila k vyhlášení nového stavu nouze, mohla by tak až na 30 dní udělat bez souhlasu dolní komory. Hlasy poslanců by potřebovala až při jeho případném dalším prodloužení.