Školy se znovu zavírat nebudou, říká hlavní hygienička Svrčinová

Doufáme, že výrazný nárůst z tohoto týdne se víceméně stabilizuje. Hodnotíme i trend. Sledujeme i to, jestli se lidé opětovně nakazili, jestli to bylo po očkování. Tady se ale ukazuje, že ochranný efekt očkování je velmi dobrý. Sledujeme i procento nakažených nad 65 let. Loni v tuto dobu to bylo až 23 procent osob nad 65 let. Teď se nám to zvedlo, jsme na zhruba sedmi procentech, v létě to bylo kolem pěti procent. Pořád je to ale podstatně nižší číslo než loni.