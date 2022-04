Rychetský: Jediná cesta je Rusko vyloučit ze všech mezinárodních i sportovních institucí

Stále víc a víc jsem přesvědčen o tom, že jediná cesta, kterou může demokratický civilizovaný svět zvolit, je totální izolace Ruska, totální vyloučení ze všech institucí, mezinárodních i sportovních. Rusko ztratilo jakékoliv právo v těchto mezinárodních institucích vystupovat, protože se stalo říší zla, která rozpoutala poprvé od druhé světové války válku v Evropě. A to barbarským způsobem. Válku vedenou proti suverénnímu sousednímu státu.

Samozřejmě, že fotografie a videa jsou zásadní důkazní materiál. Ale bude na místě doplnit ho o osobní svědectví jednotlivých lidí, která to jednoznačně potvrdí.

Samozřejmě, že v tuto chvíli je krajně nepravděpodobné, že by soud mohl proběhnout s účastí Putina. Ale soudní procesy lze vést i na dálku. Dřív nebo později by se mohlo oligarchům, kterým začíná Putin překážet, podařit se ho zbavit a pak by ho soudu vydali.