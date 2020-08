Rážová: Studenti na kolejích při mejdanech ztrácejí zábrany. Nastavíme pravidla pro VŠ

Proticovidová doporučení pro vysoké školy jsou zatím v jednání. Ale máte pro ně už nějaké speciální rady?

V první řadě chystá pravidla a doporučení ministerstvo školství. Z naší strany budou velmi podobná. To znamená, že by se školy měly snažit držet homogenní skupiny a další zásady. Jsou to dospělí lidé, kteří se vzdělávají. Určitě nastavíme pravidla. Jde nám o to, aby se onemocnění nešířilo dál.

Bude tam modifikované doporučení, že ve chvíli, kdy bude pozitivní student či pedagog, tak bude třeba ho definovat, provést epidemiologické šetření a nedávat do karantény všechny, ale až podle posouzení rizika. Jinak to jsou pořád stejné zásady.

Vysoká škola je na promíchávání lidí založená. Jsou zaplněné přednáškové sály, studenti se rozptylují po seminářích…

Ve vnitřních prostorách mohou nosit roušky, které jsou bariérou proti kapénkám. Už i to je určitá šance na omezení přenosu virové nákazy. A pak to stojí na disciplíně.

Dělá vám vrásky trasování nakažených? Pokud se nákaza vyskytne na základní či střední škole, pohybuje se v dané lokalitě. Ale na univerzity se sjíždějí lidé z celé země, kteří se o víkendu vracejí domů.

Zcela určitě to zvyšuje míru rizika, ale dokud by nebylo omezení pohybu, tak nemáme šanci šíření zabránit. Spíš je to na jejich uvědomění. Jsou to dospělí lidé, takže by se měli chovat lehce zodpovědněji než malé děti, chránit sami sebe i ostatní, krýt si ústa a nos, dodržovat základní hygienická pravidla a udržovat distanci.

A budete schopni stopovat nákazu?

Hygienické stanice budou vždycky posuzovat epidemiologicky významné kontakty. Tedy osoby, které byly minimálně 15 minut v kontaktu s nakaženým člověkem, a to tak těsném, aby se zvýšila pravděpodobnost přenosu nákazy. Ti, kteří se míjejí v aule a nebyli v těsném kontaktu, nepředstavují už epidemiologicky významný kontakt. Počet kontaktů pozitivní osoby nemusí být tak velký.

Říkala jste už dřív, že rizikové jsou mejdany s alkoholem a hudbou, kde se lidé překřikují. Na kolejích je to celkem běžné.

Samozřejmě že při alkoholu se ztrácejí zábrany a zvyšuje se míra rizika šíření nákazy. Všichni bychom se měli chovat tak, abychom nenakazili ostatní ani sami sebe. Na vysokých školách jsou inteligentní lidé, tak se to snad projeví.

Jenže na jaře to byli právě studenti na kolejích, kde se šířila nákaza.

Ano, v Olomouci i Praze. Tam to byli cizinci. A máme v manuálu i pro střední školy napsáno, že do škol přijíždějí studenti z jiných zemí. V jejich případě budou platit pravidla mezinárodního semaforu. Na kolejích budou muset udělat opatření, že student bude muset být po nějakou dobu izolován, ubytován zvlášť, a provést třeba testy podle toho, jak to nastavuje semafor pro vstup do ČR.

Takže třeba studenti ze Slovenska nebudou mít problém?