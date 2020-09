Prymula: Česko je na hranici exponenciálního růstu, opatření se projeví až zadlouho

V rozhovoru pro Radiožurnál jste prohlásil, že křivka nákazy je na hranici exponenciálního růstu a bez ohledu na zavádění a zpřísňování opatření počty nových případů porostou i v příštích několika týdnech. Je možné vaše slova chápat tak, že jakékoliv zpřísňování opatření je k ničemu?

Ne, ten nárůst má svoji latenci a projeví se s odstupem několika týdnů. My nebudeme nepochybně zavírat celou ekonomiku, ale ta opatření, která jsou řádově měkčí, se skutečně projeví v tom zpomalovacím efektu až po několika týdnech.

V posledních dnech přibývá denně od 500 do zhruba 700 nových případů. To jsou rekordní čísla. Čím si je vysvětlujete? Mohla to zapříčinit třeba případná liknavost vlády, jak tvrdí řada kritiků, či to, jak premiér Andrej Babiš revidoval ta diskutovaná opatření?

Ne, tohle je dlouhodobější záležitost. Je to tím procesem uvolňování opatření a také epidemie se nějakým způsobem chová, zvláště pokud ta změna (rozvolnění opatření) byla takto rozsáhlá. Podle mě v tom rozhodující roli hrají jednotliví lidé tím, jak se k tomu staví.

Takže to částečně připisujete i určité nedůslednosti občanů?

Dneska to řada lidí bohužel podceňuje a to se pak musí zákonitě dostat do podoby, kdy k tomu šíření takto masivně dochází.

Mluvil jste také o tom, že je nyní potřeba se soustředit na udržení klinických kapacit. Počty hospitalizovaných ale taktéž narůstají. Co dělat, aby se kapacity nenaplnily?

Klinická kapacita je poměrně vysoká, ale to nás nemůže ukolébat, protože musíme vidět tu dynamiku, která tu je. Musíme to směrovat k tomu, abychom to nepustili do nějakých exponenciálních křivek, tak aby kapacita nebyla ohrožena.

Teď máte na mysli ochranu rizikových skupin?

Jistě. Ty skupiny, které mají mnohem vyšší smrtnost než zbytek populace, je potřeba chránit, protože jinak by ta kapacita mohla být zasaturována.

To je jediné, co můžeme krátkodobě ovlivnit?

Ne, my ovlivníme i další věci, ale neovlivníme je úplně významně. Při takto masivní promořenosti populace, kdy těch případů je tu opravdu hodně, je těžké lokálními opatřeními tu epidemii okamžitě ohnout zpátky. To se určitě nemůže podařit, už z principu.

Když jste zmínil lokální opatření... Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová hovořili o možném dalším zpřísnění opatření v metropoli (za úterý v Praze přibylo rekordních 221 případů pozn. red.) Od zítřka se zavírají v noci bary a restaurace, roušky budou povinné i v obchodech. Jaké další zpřísnění si vy osobně dovedete představit?

Já si myslím, že by to třeba mohla být určitá variace na téma roušky ve vnitřních prostorech.

Roušky ve veřejných vnitřních prostorech už povinné jsou, stejně tak v obchodech. Máte tedy na mysli rozšíření například na nějaké provozovny typu kadeřnictví, fitness centra apod.?