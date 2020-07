Proč plošná opatření? U nás je minimum nakažených, diví se starostové na západě Čech

„Od soboty se zavádí plošná povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad sto návštěvníků, které se konají ve vnitřních prostorách. Někdo by se mohl zeptat, proč plošná, když například u nás v celém chebském okrese není jediný nakažený? Na to opravdu odpověď nemám,“ uvedl na sociálních sítích starosta Mariánských Lázní Martin Kalina ( Piráti ).

„Možná to bude mít něco společného s tou chytrou karanténou, o které pan premiér pořád mluví a kterou nikdo neviděl. Zjevně pod ni spadá i boj s virem v oblastech, ve kterých se nevyskytuje,“ dodal ironicky.

„Nerozumím tomu a považuji to ze strany vlády za zoufalé selhání,“ poznamenal.

Je to jako omezit Prahu kvůli Plzni, stěžují si starostové na plošné restrikce Koronavirus

„Navíc - a to je spíš jen vrchol absurdity - opatření neplatí pro bary, ani noční kluby, kde se před pár dny nakazilo v Praze skoro sto lidí, ani pro velké průmyslové provozy, kde jsou další největší ohniska v republice. Takže do baru se můžete vyrazit nakazit bez potíží, ale na svatbu, na pohřeb, nebo do kostela jedině s rouškou!“ podivuje se chodovský starosta.