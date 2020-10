Přehledně: Jaká zpřísňující opatření platí od středy

Od středy se v Česku opět zpřísňují koronavirová opatření. Děje se tak kvůli nefunkčnosti současných restrikcí a stále se zhoršující epidemické situaci. Vláda nařídila noční zákaz vycházení s výjimkou nezbytných cest a nařídila homeoffice, pokud je to možné. Omezení platí od středy 28. října do půlnoci v úterý 3. listopadu, kdy by měl skončit nouzový stav, kabinet ale bude žádat o prodloužení.