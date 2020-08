Přehledně: Jak se mění pravidla pro nošení roušek

Pravidla pro nošení roušek se od 1. září mění. Lidé je budou muset nově nosit v městské hromadné dopravě či v meziměstských spojích. Nově budou povinné také na úřadech. Zůstává také jejich povinné nošení na vnitřních akcích nad sto osob. Bez nich naopak mohou lidé ke kadeřnici nebo do restaurace. Výjimky z nošení roušek mají například děti do dvou let. Novinky přinášejí seznam změn přehledně.