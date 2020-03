Přehledně: Jak se chovat v karanténě, čím se léčit a jak nosit roušku

Jak se mají chovat lidé v domácích karanténách, když jich je tam víc?

Měli by volit racionální postup a důsledně ho dodržovat. Jde o respirační hygienu a hygienu rukou. Několikrát denně by si měli mít ruce teplou vodu a mýdlem a následně aplikovat antibakteriální gel, pokud ho mají. Kýchat by měli do papírových kapesníků nebo do lokte, ne do rukou.

Takže toto dodržovat i v domácích karanténách, nikoliv jen když jdu do práce nebo nakoupit?

Ano, to platí všude.

Mají být lidé v karanténách rozdělení každý v jiném pokoji?

Pokud nevykazují žádné příznaky, tak nemusí. Ale pokud se u někoho z nich vyskytne rýma nebo kašel a zvýší se mu teplota, tak určitě izolovat v jiné místnosti.

Jak je to s používáním koupelny, toalety, kuchyně? Jsou to sdílená místa.

Určitě uklízet častěji.

V instrukcích ministerstva zdravotnictví je, že by se měla tato místa řádně uklidit. Co to znamená řádně, jak často?

Čím častěji, tím lépe.

Po každém použití toalety?

Ano i to je možné. Po každém použití otřít prkýnko, vydezinfikovat záchod, umýt umyvadlo. Je to určitě lepší. Snižuje se tím riziko, že tam virus ulpí.

Nelíbat se, neobjímat se, nepodávat si ruce

Uvedu příklad. Já jsem zatím zdravá, ale mám někoho, komu byl buď test potvrzen, nebo nebyl, protože je testů málo, ale příznaky má. Mohu tento úklid koupelny a WC udělat místo něj?

Pokud to ten člověk ještě zdravotně zvládá, tak je dobré, když to udělá on. Ale pokud ne, tak si vy vezmete roušku, ochranné rukavice a umyjete to vy.

Mohou se lidé líbat a objímat?

Určitě ne. Nelíbat se, neobjímat se, nepodávat si ruce, radši dělat gesta. Všechny tyto bližší kontakty bych si nechala na lepší časy. I přesto, že lidský kontakt je důležitý pro lepší psychickou pohodu. Ale je to kapénková nákaza a doporučovaný odstup je až dva metry.

V souvislosti s karanténou se objevují i vtipy o tom, že lidé budou mít více času na sex. Měli by se tedy vzdát i sexu?

Nerada bych někomu něco zakazovala, ale jde o střídmost. Každý musí být rozumný.

Mají lidé nosit roušky i doma?

Myslím, že to není bezprostředně nutné, pokud tam není ten nemocný. Pokud tam nemocný je, tak by si ji při kontaktu měli všichni nasadit. Jde prostě o to, aby byl chráněn nos a pusa, odkud se ty kapénky nejvíc šíří.

Mají lidé větrat?

Ano, to je velmi důležité.

Jednorázovou roušku by měl člověk zlikvidovat jako nebezpečný odpad

Jak dlouho může člověk nosit jednorázovou roušku, aby byla účinná?

Rouška by neměla být úplně provlhčená. Dá se vydržet 2 až 4 hodiny. Záleží i na tom, jak moc komunikujete. Jakmile prosakuje měla by být uložena do uzavíratelného sáčku a třeba do plastové bedny.

Takže jednorázové roušky nemají lidi vyhazovat do koše?

Pokud už je člověk pozitivní na koronavirus a je na karanténě doma, tak by měl roušky skladovat v oddělené plastové nádobě, kterou uzavře víkem, v odpadové místnosti a následně by to měl zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

Uvedu další příklad. Byla jsem v práci, měla bavlněnou roušku nebo šátek. Přijdu domu, co s tím mám dělat?

Rozhodně na ni nesahejte ani ji neodkládejte na stůl nebo do kapsy. Opatrně ji sundejte a dejte vyprat, alespoň na 60 stupňů. Nakonec se to dělalo v nemocnicích a přistupuje se k tomu i dnes.

Množí se dotazy na to jak se léčit. Buď když už mám koronavirus potvrzený a jsem izolaci nebo nemám, protože jsem se nedostal na testy, ale mám příznaky. Čím se mají takoví lidé léčit?

Je to onemocnění, na které není žádný vyvinutý lék, takže se pouze tlumí příznaky. To znamená rýma, kašel, horečka. To znamená léčit běžnými paracetamolovými prostředky.

Paralen je v pořádku?

Ano

Acylpirin?

Ano

Ibalgin? Kolovaly informace o tom, že zhoršuje průběh nemoci.

Ano. Přiznám se, že nejsem lékař a o ibalginu informace nemám, ale ministr tuto informaci vyvracel. Obecně jde o léky, které tlumí bolesti nebo horečku.

Lidé se léčí cibulí, česnekem, panákem slivovice. Je to v pořádku.

Jsou to přírodní látky, které mají virucidní účinek, takže určitě neuškodí.

Co u diabetiků, kteří už berou jiné léky?

To je velmi citlivá skupina a záleží také na jejich zdravotním stavu. Tam bych radila konzultaci s diabetologem nebo praktikem, jaké léky volit.

Vědí praktici, co mají doporučit? Na nemoc, kterou dosud neznali?

Určitě mohou říct, co je vhodný lék pro pacienta, kterého znají. Nejsem lékařka, detaily nevím.

Na infekční kliniky už by se měli dostat jen ti, kteří jsou ve vážných stavech

Co léky na kašel?

Ano, to je v pořádku. Ale zase tu záleží na našem zdravotním stavu a opět doporučuji konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. Možné je to konzultovat i v lékárně.

Jak je to s testováním? Lékaři poslední dny vyzývají, ať lidí chodí na testování pouze po konzultaci s hygienou a pouze, když mají vážné příznaky. Co jsou vážné příznaky?

To znamená, vysoká horečka nad 38 stupňů, dušnost nebo celková slabost těla. Rozhodně by tam neměli chodit, když mají třeba 37,1. První cesta je konzultace s doktorem, následně s hygienou, až pak je to na 155. Na infekční kliniky už by se měli dostat jen ti, kteří jsou ve vážných stavech.

Není to pozdě? Lidé se bojí, že budou doma čekat na vysokou horečku, pak půjdou do nemocnice a už se jim to třeba bude jen zhoršovat a nedokážou ho už vyléčit.

Dokud jsem schopná se léčit sama doma, to znamená, dokud zabírají léky a teplota se nezvyšuje, tak je lepší zůstat doma a konzultovat stav s lékaři a průběžně si měřit teplotu.

Co mám dělat, když si myslím, že mám koronavirus a chci udělat test?

To znamená, že mám teploty, kašel a setkala jsem se s někým, kdo byl nemocný. Tak buď zavolá linku 112 a přijede záchranka a nabere testy.

To přestalo fungovat asi dva dny po zavedení. Nejsou lidi.