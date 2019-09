Pravda se ukázala, komentují členové ANO Babišovu kauzu

„Zdá se, že žijeme stále v právním státě, a když policie nedodala důkazy pro své tvrzení, tak státní zástupce zastavil trestní stíhání,“ komentoval zastavení trestního stíhání předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, proti kterému bylo trestní stíhání v téže věci zastaveno už v roce 2018.

„Státní zástupce tehdy jasně řekl, že pokud policie nedodá pro svá tvrzení konkrétní důkazy, tak zastaví trestní stíhání i pro další obviněné. Pan státní zástupce Šaroch nezměnil svůj názor. On neotočil o 180 stupňů. Já osobně jsem to očekával,“ dodal Faltýnek.

Brabec: Je to satisfakce

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) opět připomněl argument, který hnutí ANO opakuje dlouhodobě a to, že jde o kauzu jen kvůli účasti Babiše v politice.

„Je to obrovská satisfakce pro premiéra, jeho rodinu i další. Dlouhodobě jsme byli přesvědčení, že je to uměle vytvořená kauza, která bez účasti Babiše v politice by nikdy nebyla, a teď se to ukázalo a jsem rád i kvůli atmosféře, která kolem toho byla,” uvedl Novinkám ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová věřila od začátku. „Od začátku jsem byla přesvědčená o tom, že se v Čapím hnízdě nic nestalo, protože se dodržovaly zákony a pravidla tehdejší doby,” řekla Novinkám.

Hnilička: Pravda se ukázala

Za Babišem stojí i jeho další straničtí kolegové. „Vypadá to, že pravda se ukázala. Myslím, že je to obrovské zadostiučinění pro pana premiéra, protože on celou dobu své trestní stíhání zpochybňoval,” reagoval pro Novinky krátce poslanec Milan Hnilička z ANO.

Jako uklidnění situace to vnímají i další poslanci „Jsem rád, že už je to za námi. Bylo to neustále propírané pouze opozicí,” doplnil poslanec ANO Jaroslav Bžoch.

„Konečně se naplnilo přání opozičních poslanců, abychom neměli trestně stíhaného premiéra. Z každodenní praxe to usnadní to, že budeme moct řešit zákony věcně a ne politicky,” uvedl jeho stranický kolega Patrik Nacher (za ANO).