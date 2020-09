Praha stojí před dalšími proticovidovými opatřeními

O konkrétní podobě opatření bude ministr diskutovat s hygieniky. „Může dojít případně na nějaké rozšíření povinnosti nošení roušek nebo nějaká další opatření preventivního charakteru,” naznačil ministr, jakým směrem by se mohla opatření ubírat.

Koronavirus má i šéf ÚZIS. Babiš měl při schůzce respirátor a do karantény nemusí

Naznačil, že případná další opatření by mohla být oznámena v pátek v rámci aktualizace „koronavirového semaforu”, který ukazuje stupně pohotovosti a z nich vyplývající opatření.

Podle epidemiologického semaforu by v případě počínajícího komunitního přenosu mohlo dojít mimo jiné k zavedení širší povinnosti nošení roušek, které by mohly být povinné například v nákupních centrech. Manuál zmiňuje rovněž možné omezení otevírací doby podniků veřejného stravování i další omezení počtu účastníků hromadných akcí. Rozhodnutí o jednotlivých nařízeních je ale na hygienicích.

Pokud by se z metropole stala oblast s narůstajícím komunitním přenosem, mohlo by dojít k omezení hromadných akcí i provozu škol. Lidem by hygienici doporučili omezit kontakty i cesty na minimum.