Hygienici u třetiny lidí v Praze nezjistí, kde se nakazili

„Zájem je, ale když všichni dorazí, tak vidí, že to není tak jednoduchá záležitost,“ řekla. „Potřebujeme víc lidí, kteří by nám pomohli s trasováním prvních případů, a to bohužel nemáme,“ dodala. Na nedostatek personálních kapacit si pražská hygiena stěžuje opakovaně.