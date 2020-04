Platformy jako Airbnb budou muset sdílet se státem informace, schválil Senát

Zprostředkovatelé krátkých pronájmů, jako je Airbnb nebo Booking, budou muset sdílet s úřady informace o uzavřených smlouvách. Díky tomu by měly úřady lépe vyhledat lidi, kteří přišli do kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem. Ve čtvrtek to schválil Senát.