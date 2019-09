Piráti chtějí „svléknout soudce“ na internetu

Hlavním smyslem návrhu je poskytnout veřejnosti informace, jak soudce v minulosti rozhodl. „Bylo by to zásadní posílení transparence a důvěry veřejnosti v soudnictví. Podobně, jako když si veřejnost může najít na internetu informace o politicích a jaké zákony předložili, tak podobně bychom chtěli, aby byla zveřejňována judikatura čili rozhodnutí soudců,“ podotkl Michálek.

Tzv. karta soudce by obsahovala také případný seznam kárných provinění, za která byl soudce odsouzen kárným senátem, a rychlost, s jakou soudce pracuje.

„Aby bylo vidět, jak si soudce stojí oproti ostatním soudcům, kteří řeší ty samé případy,“ dodal Michálek. Jednou za pět let by byli soudci za svou práci hodnoceni, případně by jim hrozilo i odvolání.