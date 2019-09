Piráti chystají tým mládeže, plavčíky

Jedním z iniciátorů vzniku sdružení mladých pirátů je místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal . Nemělo by jít zpočátku o samostatný politický spolek, jako mají jiné strany. V minulosti už Piráti jeden málem založili se sídlem v Brně , ale nakonec zanikl.

Na jaře odkázal na pirátském internetovém fóru na návrh stanov spolku. Členovi spolku se podle něj má říkat plavčík a může se jím stát každý od 15 do 30 let. Členství zanikne 35. narozeninami.

kandidát do Senátu Petr Daubner

„Mladí piráti chtějí svou aktivitou prosazovat a podporovat svobodný přístup jednotlivců k informacím, ochranu soukromí jednotlivce, svobodu slova a vyjadřování, svobodná díla, software a standardy, demokracii, humanismus a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování, transparentní veřejný sektor,“ píše se v návrhu stanov.

O vzniku spolku Piráti na fóru diskutují. První akci Mladých pirátů plánují na 17. listopad. „Během mojí senátní kampaně mě podporovalo několik nadšenců ve věku kolem 15 let, kteří Piráty přímo žerou. Myslím, že by bylo velmi přínosné podchytit zájem této nové generace. Koneckonců mezi středoškoláky jsou Piráti jasně nejpopulárnější stranou, což potvrzují průzkumy i moje osobní zkušenost coby středoškolského učitele,“ podpořil myšlenku neúspěšný kandidát do Senátu Petr Daubner.