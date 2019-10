Dominik Feri

S přáteli se zasadil o vznik kulturního projektu Platforma B, v jehož rámci se pořádaly besedy, kulturní akce a festivaly pro mladé lidi. V médiích je známý převážně pro svůj exotický vzhled a afro účes, elegantní styl oblékání a brzké zapojení do politiky.

V roce 2014 kandidoval do teplického zastupitelstva jako nezávislý na kandidátce TOP 09, ale neuspěl. Získal však dostatek hlasů a stal se prvním náhradníkem. To mu umožnilo cestu do zastupitelstva, když odstoupil lídr kandidátky Petr Měsíc. Sedmého listopadu 2014 se tak stal jedním z devíti členů městské rady v čele s Jaroslavem Kuberou a současně ve svých 18 letech nejmladším radním v ČR.