Nouzový stav se prodlouží

Podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) na plénu Sněmovny je to naposledy, co jeho kabinet o prodloužení nouzového stavu žádal. „Chápu, že pro mnoho našich občanů se pojem nouzový stav stal v době koronavirové krize jakousi hrozbou, ani mně se nelíbilo v něm žít. Naše vláda by nepřistoupila k vyhlášení a žádosti o jeho prodloužení, pokud by to nebylo nezbytně nutné,” prohlásil Fiala.