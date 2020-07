Noste roušky. Nečekejte, až vám to ministr nařídí, vyzývá Hamáček

Lidé by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měli začít nosit roušky v uzavřených prostorách už nyní. Neměli by proto čekat až na to, jaká opatření v pátek oznámí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).