Nepotřebujeme stupidní rady, ale pomůcky a mediky, vzkazují LDN a domovy důchodců vládě

„Nepomůže nám už žádné nařízení, ale kdyby nám třeba někdo dodal pomůcky,” řekl Novinkám jednatel domova pro seniory v Říčanech Jakub Erben.

Zařízení má nyní na lůžkách 135 pacientů s průměrným věkem 85 let. „Je to bezvýchodná situace, ale my se na ni připravujeme už přes měsíc. Nakoupili jsme vše, co musíme, vydezinfikovali jsme celý dům a máme krizový plán, na který přecházíme s prvním pozitivním pacientem,” popsal Erben.

Krizový plán počítá například s tím, že by cca 35 zdravotníků zůstalo společně se seniory v domově nejméně po dobu 14 dnů.

Vláda z nás dělá blbečky

Ministerstvo zdravotnictví minulý pátek těmto zařízením nakázalo dodržování hygienických pravidel, jako je zákaz návštěv, pravidelné dvoudenní měření teploty u klientů, a pokud má některý 37,5 stupně a více, tak jeho okamžitou izolaci. Dále by tam měli vyčlenit 10 procent kapacity pro izolaci potenciálně nakažených.

Všechna tato opatření ale většina ze zařízení zavedla už v průběhu března. „Děláte z nás nekompetentní blbečky. Sděluji vám, že doporučená opatření a řadu dalších jsme provedli už dávno. Dávno, než jste se probudili!” pustila se zostra do vlády kvůli nařízeným opatřením ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková.

„Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není symptomem Covid-19 u většiny starých lidí. Žádali jsme vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám podezřelé klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení,” zlobí se Lusková s tím, že nic takového v nařízení není.

Krizový štáb minulý týden uvedl, že nemá kapacity na to, aby seniory v domovech testoval.

Méně ostře ale s podobným vyzněním reagují i oddělení následné péče ve větších nemocnicích, které vyčleňují prostory uvnitř nemocnic nebo před nimi staví karavany proto, aby personál nechodil vůbec domů a snížilo se riziko, že nákazu přinese do zařízení.

Opatření zavádí dřív než vláda

„Naše opatření jsou velmi často rychleji implementována než doporučení od ministerstva nebo vlády. Jsme v úzkém kontaktu s krajskou hygienou a Libereckým krajem,” sdělil Novinkám tiskový mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Zařízení, které má v současné době kapacitu až sto lůžek, rozdělených do Liberce, Turnova a Frýdlantu, žije v současné době v obavách hlavně kvůli dodávkám zdravotnického materiálu. „Naše zásoba nám stačí na cca na jeden týden, týká se respirátorů FFP2, FFP3, ústenek a dezinfekce,” dodal Řičář.

Podle pandemického plánu už od 13. března funguje také oddělení následné péče ve Slezské nemocnici v Opavě. Začali tam tedy o celé dva týdny dřív, než to nařídila vláda.

„Naše nemocnice, a tedy i lůžka následné péče jedou v režimu pandemického plánu. Již dříve byly zakázány návštěvy pacientů. Zdravotníci používají ochranné prostředky. Byly pozastaveny společenské aktivity pro seniory, aby se zamezilo jejich vzájemnému setkávání. Změnila se i řada provozních věcí, aby se zamezilo případnému mísení směn zaměstnanců,” uvedl tiskový mluvčí Slezské nemocnice v Opavě Jiří Krušina. Stejně to má i řada dalších zařízení v kraji.

Přidělte nám mediky a studenty

Často se ze strany těchto institucí také objevují prosby o zapojení dobrovolníků. Nemůže to však být kdokoli.

„Laickou veřejnost v současné době na pomoc přijímat nemůžeme, jelikož neznáme jejich anamnézu a hrozilo by případné zavlečení nemoci do našeho zdravotnického zařízení. Nabídku pomoci v provozu bychom přijali pouze od studentů lékařských fakult - ideálně pátých či šestých ročníků,” poznamenal Krušina.

K tomu vyzývá i provozovatel domova v Říčanech. „Přidělte nám studenty sociálních služeb nebo mediky. My si je ale teď nemáme čas hledat,” uvedl Jakub Erben.

Nutnou a rychlou pomoc potřebuje například Domov důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazili koronavirem klienti i část personálu.

„Pro tuhle krizovou situaci myslím, že by nám stačilo do deseti dobrovolníků, kteří by si rozdělili služby," uvedla ředitelka Hana Hlaváčková s tím, že jednání o pomoci vedou s pražskou Nemocnicí Na Bulovce.

Vzít seniory domů?

V čem se zdravotnická zařízení ne zcela shodnou, je otázka, zda si mají rodiny vzít seniory domů.

Například ředitel LDN ve Vršovicích Jiří Ptáček doporučuje všech tamních 73 pacientů v zařízení nechat. Ke stejnému názoru se kloní i šéf domova v Říčanech.

„Nebrat. Když je nesmím navštěvovat, tak bych si je asi neměl brát ani domů. Ti lidé potřebují celodenní péči. To je psychicky velmi náročné, ale ruku do ohně za to prostě dát nemůžu,” uvedl Erben.

Podle Jiřího Krušiny ale může být v některých případech domácí prostředí prospěšnější.