Nakažený z Havířova: Doma jak magoři lítáme v rouškách

„Byl jsem první z naší party, kde je nás 17. Teď už je nás 12 pozitivních,“ líčil Novotný s tím, že zajímavé je, že on je v karanténě, ale jeho přítelkyně, se kterou bydlí, chodí normálně do práce.

„Dělá v havířovské nemocnici na infekčním oddělení, kde jsou i pacienti s koronavirem. Vše jsme to oznámili, ale jen nám řekli, že ona může chodit do práce, ale doma musíme nosit roušky. Takže tu jak magoři lítáme v rouškách. Tak to mi opravdu hlava nebere,“ líčil třiapadesátiletý Novotný.

Moravskoslezský hygienik Petr Kopřivík uvedl, že jde o výjimečný případ. „Když jde jako tady o klíčového nenahraditelného zaměstnance, tak ten není v karanténě, ale ve zvláštním režimu. Může tedy chodit do práce, ale pracuje jen v ochranných prostředcích a po omezenou dobu. Mimo práci ale nikam nesmí chodit, navíc jsou opakovaně testováni,“ vysvětlil hygienik s tím, že jinak samozřejmě jdou vždy do karantény blízké kontakty nakaženého.

„Na testu jsem byl o víkendu. Mělo to být hotovo do 24 hodin. Evidentně nestíhají. Volali mi z hygieny z Ústí nad Labem. Rozhodně by se to testování mělo zrychlit a zintenzivnit. A taky by mělo být na Karvinsku více míst pro otestování, aby lidé nemuseli jezdit až do Ostravy,“ podotkl Trnka.