Na Karvinsku se to uklidňuje, ale stát se může cokoli, říká ředitelka krajské hygieny v Ostravě

To nemůžeme předpovídat. Může se stát cokoli. Bude nějaká velká akce, které jsme sice zakázali, ale může se stát. To je příroda, tady nikdo neodhadne, co se bude dít. Může se to na chvíli zklidnit, stejně jako se to stalo po Darkově. A pak se to začalo přelívat na důl ČSM, ale mělo to souvislost s Darkovem. My jsme si chtěli v první chvíli ověřit, že třeba dochytáváme něco, co se přeneslo z Darkova, rychlotesty. Ale jakmile jsme je dělali a vycházeli nám další pozitivní, ověřili jsme je a opět byli pozitivní, tak jsme udělali PCR testy u všech a vidíte, jak to narostlo.