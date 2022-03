Na jak dlouho máme připravovat ubytování pro Ukrajince, chtějí vědět kraje

Odkazoval na to, že nejen jeho kraj v současnosti využívá krajské internáty a další prostory veřejného sektoru. „Musíme si přiznat, že to není něco, kde by ti lidé mohli žít nějakých šest osm měsíců. To jsou všechno kapacity, které jsou na krátkodobé ubytování,“ dodal jihočeský hejtman. V jižních Čechách jsou podle něj doposud ubytovány řádově stovky uprchlíků.