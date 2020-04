Mladá maminka v Brně se přišla testovat za celou rodinu. Dorazila moc brzo

Na nevědomost doplatila mladá maminka z Brněnska, která přišla do brněnské fronty na Moravském náměstí už hodinu a čtvrt před osmou, kdy testování mělo oficiálně začít. Netušila totiž, že první dvě hodiny mají přednost lidé starší šedesáti let, a tak byla ve frontě zbytečně brzo. Brala to však s humorem.