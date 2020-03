Lidé v karanténách tápou. Léčí se slivovicí a paralenem a čekají na hygienu

Pro všechny se rozhodl přesně popsat i příznaky nákazy. „První den, co mi bylo špatně, jsem dostal teplotu 38. Na večerní zimnici jsem si vzal paralen a ibalgin. Ráno mi bylo docela dobře. Druhý den se opakoval v podobném duchu a měl jsem k tomu i zažívací problémy. Třetí den jsem si vzal opět léky a byl bez teplot. Letěl jsem domů a po cestě jsem opět dostal zimnici a pak letěla teplota prudce nahoru,” popisuje příznaky Kozelka a dodává, že jediné, co opravdu pomáhá, je izolace.

„Druhý den jsem se necítila dobře, lehla jsem si, ale teplotu jsem neměla. Volala jsem své lékařce a ta mě uvalila do karantény a řekla mi, že mám zavolat na hygienu. Tam jsem se v úterý ráno dovolala, dali mi kontakt na epidemiologa a ten rozhodl, že mám zůstat doma a rovnou volat 112 v případě, že by se objevila horečka nebo zápal plic,” popisuje své zkušenosti Andrea.

„Bojím se hlavně o děti, máme doma diabetika a zatím jsem se nikde nedozvěděla, jak to na ně působí. Hygiena mi doslova řekla, že pokud jsem nakažená, tak už to mají i manžel a děti. Ať mi přijde pan premiér ze vzdálenosti 30 metrů říct, co mám dělat,” pokračovala rozzlobeně.

Několikrát už si naměřila i vyšší teplotu. „Odmítám si ale jít stoupnout do fronty, kde se mohu ještě víc nakazit. Nemohu si zároveň dovolit zaplatit za jeden test 3000 korun. To je pro naši rodinu 12 tisíc a v době, kdy možná přijdu o práci, je to hodně peněz. Tak jsme doma a léčíme se cibulí, česnekem a slivovicí a doufáme, že to budeme v pohodě,” dodala paní Andrea.