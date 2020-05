Lidé roušky venku hromadně nesundali

„Mám z toho obrovskou radost a je to takto v pořádku, lidé by se měli přestat bát,“ řekla Novinkám jedna z oslovených žen na pražských Vinohradech, která roušku neměla ani na krku.

Ti, co roušku nasazenou měli, to většinou zdůvodnili tím, že cestují MHD nebo chodí po obchodech a nechce se jim roušku neustále sundávat a nadávat. Další si chtějí chránit dýchací cesty. „Jela jsem z Jižního Města a z tramvaje jdu na úřad, takže na tu chvíli si ji nebudu sundávat. Venku roušku, pokud nepůjdu na autobus nebo do obchodu, nosit nebudu, je to zbytečné,“ řekla další žena, která ochranu obličeje nasazenou měla.