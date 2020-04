Nákup ochranných pomůcek zajistí Správa státních hmotných rezerv

Ministerstvo vnitra zajišťuje dodávky v nouzovém stavu. Ten zatím platí do 17. května, což schválili v úterý večer po celodenní debatě poslanci. Neprošel tak vládní návrh na prodloužení stavu až do 25. května.

Hamáček nechtěl spekulovat, zda vláda upraví harmonogram uvolňování opatření kvůli tomu, že nouzový stav byl prodloužen jen do 17. května. Záležet podle něj bude epidemiologické situaci. Pokud by nebyla dobrá, mohl by kabinet požádat o prodloužení nouzového stavu o další týden do 25. května, jak původně žádala.