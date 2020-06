Jihočeský výzkum ukázal vyšší promořenost

„Pracovali jsme na základě dvou testů, když jsme hodnotili hladinu a přítomnost protilátek IgG a protilátek IgA. Lidi, u kterých jsme našli protilátky IgG, můžeme označit za ty, kteří nemoc prodělali. To je zhruba 1,2 procenta v Písku a 2,37 procenta na Strakonicku. Test IgA má však nižší specificitu. To znamená, že se někdy může chovat, jako že jste pozitivní, ale může se jednat o takzvanou falešnou pozitivitu. To znamená, že lidi ještě jednou otestujeme,“ vysvětloval bývalý lékař Martin Kuba, který výzkum inicioval.

Pokud by se u všech pozitivních na protilátky IgA objevily později i protilátky IgG, znamenalo by to, že na Strakonicku prodělalo nemoc téměř sedm procent lidí a na Písecku 5,5 procenta. „Jedno takové testování na tuto pozitivitu už jsme udělali a potvrdila se,“ podotkl Kuba s tím, že přesné výsledky by mohly být zhruba za měsíc.