Hejtman: Opatření hygieniků budeme prověřovat

Vydaná páteční opatření byla správná, avšak musí být vždy komunikována dostatečně dopředu. „Teď by mohlo pomoci, pokud to bude vzhledem k vývoji epidemiologické situace v kraji možné, zavést roušky i na venkovních akcích. Aby se na nich mohl navýšit počet lidí na 1000 osob, jako je jinde v zemi. Pomohlo by to například Shakespearovským slavnostem, které začínají v Ostravě tento týden,“ upozornil hejtman.