Havlíček: Bez ruského plynu se neobejdeme. Lipavský je vedle

V souvislosti s eskalací napětí na Ukrajině se řeší závislost na Rusku. Podle šéfa diplomacie Jana Lipavského (Piráti) se ukázalo, že se bez jeho plynu obejdeme. Vidíte to jako exministr průmyslu a obchodu podobně?

Bohužel je úplně vedle. Říkám „bohužel“, bylo by lepší, kdybychom nebyli závislí, ale realita je jiná. Čtyři sta kubických metrů spotřebovaných v Evropě je vázáno z více jak padesáti procent na ruský plyn. A co se týká zkapalněného plynu, který se dováží ze Spojených států nebo z Kataru, tam je stále podíl někde mezi dvaceti až třiceti procenty. Záleží na období, kdy se odebírá.

Takže v krátkodobém horizontu řádově měsíců nebo nízkých jednotek let se bez ruského plynu zkrátka neobejdeme. To je realita.

Další Pirát, pražský primátor Zdeněk Hřib zase na sítích uvedl, že město už dávno rozvíjí plán, jak snížit energetickou závislost. „Chystáme solární elektrárnu na střechách pražských budov nebo získávání tepla z odpadních vod až pro 30 % Pražanů.“ Může být tohle řešení?

Samozřejmě je posilování nezávislosti v nějaké čase správný krok. Musíme se ale dívat na to, že je ČR zásadně závislá na uhlí, plynu a jádře. Například centrální vytápění je stále na těchto zdrojích. Není to o tom, že mávneme proutkem a během několika měsíců změníme náš energetický mix.

Co bychom podle vás měli dělat teď v souvislosti se sankcemi proti Rusku v případě, že by se to následně dotklo i dodávek plynu?

Teď bych řekl, že nám nehrozí úplně nic zásadního. Končí zimní sezóna, a tak bude spotřeba plynu menší. Určité zásoby tady jsou a navíc dnes máme třeba uhelné zdroje plynu. Tady se spíše bavíme o plynu v delším časovém horizontu.

Ale ja fakt, že to ovlivňuje mimo jiné i cenu plynu na světových trzích, což vstupuje do ceny elektřiny. Vidíme to od podzimu a není to zdaleka jen kvůli rusko-ukrajinské krizi, ale samozřejmě to tomu nepomáhá.

A potom jsou individuální opatření vlád, která jsou u nás zcela nedostačující, protože „jdeme“ individuálně na vybrané domácnosti. Vláda nedělá to, co dělají ostatní vlády, a sice plošnější opatření, abychom alespoň snížili ceny energií. Teď se nehraje o dostatek či nedostatek, ale ceny energií.

Váš návrh spočíval v plošném odpuštění DPH na energie…

A obnovitelných zdrojích…

Kritika se snesla zejména na plošné odpouštění DPH. Má být pomoc cílená i pro ty, kteří ji nepotřebují?

Jak ale definujeme ty, kteří ji nepotřebují? Mohli bychom říct, že je to 15 procent vysokopříjmových domácností. S tím bych asi souhlasil. Takže vezmeme těch 85 procent domácností jako rukojmí? To bychom mohli rezignovat na veškeré snižování daní, protože vždycky se dotkne snížení daní nějaké části domácností tak, že to ani nepotřebují.

Takže podle vás potřebuje 85 procent obyvatel odpustit DPH?

Potřebují to jak nízkopříjmoví, tak středněpříjmoví.

Můžeme si dovolit pomáhat i středněpříjmovým, kteří to nějak zvládnou?

Otázkou je, jak to zvládnou. Budou to zvládat s velkými obtížemi. Toto je velká krize. Podobně jako jsme měli pandemickou krizi, tak byl tlak na to, abychom podporovali podnikatele nebo zaměstnance.

Znovu se ptám, zda si to můžeme dovolit, protože ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zkritizoval vaši bývalou vládu za plýtvání penězi s tím, že se rozdávalo všem. Z jakého důvodu měla dostávat právě kompenzace třeba kasina?

Z jednoduchého. Kdyby je nedostávala, tak okamžitě prohrajeme všechny soudní spory. Jestliže je někdo omezen, musí dostat podporu, jinak je to pro ostatní nedovolená podpora. To jsou podmínky Evropské komise.

Dali jsme 700 tisícům podnikatelů podporu, a z toho byly jednotky kasin nebo některé sporné společnosti, ale nemůžeme ukázat na někoho, kdo se nám nelíbí, a takhle ho sortýrovat. Pokud tady někdo řádně podniká, musí podporu dostat.

To, co říká pan ministr Síkela, je úplně mimo mísu, a navíc to neodpovídá tomu, co tenkrát říkali jeho spolustraníci a opozice. Jasně říkali, že musíte dávat všem rychle a vyšší podporu, než dáváte.

Ministr Síkela nyní připravuje opět adresnější kompenzace a uvedl, že proces schválení je u Evropské komise předjednaný. Proč to nešlo dojednat i vám?

Teď jsme v úplně jiné situaci. Skutečně je to segmentové, ale i v rámci segmentů musí každý, kdo je v tom segmentu, dostat podporu. A teď se domnívám, že už není od nového roku ani nezbytné podporu dávat.

Uvedl, že chce pomáhat jen těm podnikatelům, kteří si bez takové pomoci těžko poradí a zároveň prokážou životaschopný podnikatelský model. Tak co je na tom špatně?

Naprosto špatně! To je přístup banky, bankéře. Ministerstvo (průmyslu a obchodu) není možno řídit přístupem banky. Tohle může říkat možná tak ministr financí. Ale přece nemůže někdo na MPO říkat: „Ukažte mi váš podnikatelský záměr a já zhodnotím, jestli má vaše firma nárok, nebo ne.“ Dovedete si představit, že bychom statisíce podnikatelů takhle lustrovali? To bychom to dělali až do roku 2025.

Jestli dnes pan ministr Síkela říká, že jsme měli jste dávat jenom někomu, tak je úplně mimo mísu. A jestli jsme měli dávat méně, tak jsme dávali jen polovičku toho, co chtěli jeho kolegové.

Chovali jste se rozpočtově odpovědně, když jste pomáhali i firmám, které měly sídla v daňových rájích?

My jsme pomáhali firmám, které na to měly ze zákona nárok z úhlu pohledu toho, že podnikali v ČR, měli zde IČO a byli tady omezeni. Nemůžeme zjišťovat, jestli firma daně vyvádí, nebo nevyvádí. To je věc jiná, potom třeba finančního úřadu, jestli to bylo správně, nebo ne, a jestli jsme jednali v souladu se zákonem, či nikoli.

Nekupovali jste si tedy spíše obecně voliče na úkor státní kasy, jak uvedl Síkela?

Ne, myslím, že jeho postoj je opravdu směšný. Naopak jsme byli kritizováni za to, že podpory dáváme méně. Nevím, jestli pan Síkela seděl v té době v nějaké bance, ale tady byla atmosféra taková, že jestliže někdo nepodniká, musí dostávat podporu. A to jsme beze zbytku dělali. Kritika, které na nás šla, byla přesně opačná. Že dáváme málo.

S Alenou Schillerovou vás spojuje dřívější vládní spolupráce, nyní vedení strany a poslaneckého klubu. Jak ji hodnotíte jako kolegyni?

Je to nesmírně pracovitá dáma. Neměla to vůbec jednoduché v rámci krize, protože jsme museli vydávat desítky a stovky miliard a ona jako strážkyně pokladny byla pod velkým tlakem. Znám ji jako profesionální úřednici a nesmírně poctivou dámu.

Nevyčítáte ji, že posvětila, aby resort financí vyplatil za jejího působení fotografům bezmála dva miliony korun?

Myslím, že ji samotnou to mrzí. Několikrát to řekla.

Nabízí se, jestli byla „odpovědnou“ strážkyní státní kasy, jak jste ji nazval?

Byla. To, že využívala svůj tým, aby zpropagovala ministerstvo, hnutí ANO i sama sebe, protože byla vrcholovou představitelkou ministerstva, tak v kontextu toho, co musela dělat a o čem musela rozhodovat, nesehrává žádnou významnou roli.

Takže zpropagovala sama sebe?

Ano, bylo to zřejmě už i za tou hranou toho, co by bylo asi snesitelné. Na druhou stranu znám ji velmi dobře a musím říct, že resort financí měl vždy horší propagovat ministerstvo.

Spíše mě zajímá, jestli jste ji na to někdy upozornil?

Neupozorňovali jsme nikoho. Každý má nějaký svůj tým.

Andrej Babiš uvedl, že už jí občas říkal, že to podle něj bylo trochu moc.

Ona byla hodně vidět a snažila se, aby byl i úřad hodně vidět. Měla to těžší. Zatímco my jsme byli vidět díky tomu, že jsme otevírali dálnice a tak dále, tak ona to propagovala přes sebe nebo covidové programy. Využívala trochu jiných nástrojů.

Jak se podle vás hnutí ANO s tou kauzou vypořádalo?

Nijak jsme to potom neřešili.

Záležívá vám tedy na mediálním obraze ANO? Máte pocit, že vám to mohlo ublížit?

Myslím, že to ublížilo trochu paní Schillerové, ale určitě čas všechno smaže. Rozhodně to ale nemohlo ani náznakem přebít její aktivity, činnost a zodpovědnou práci.

Věříte, že se hnutí ANO v dalším volebním období vrátí zpět do vládních lavic?

Nepochybuji o tom.

Co vám dává tu víru?

Neodešli jsme jako fatálně poražení. Získali jsme jako strana suverénně největší počet hlasů a druhý na pásce měl poloviční počet hlasů. Odešli jsme středem hřiště se vztyčnou hlavou. A dnes je vidět na preferencích, jakým způsobem se vyvíjí důvěra vůči hnutí ANO, a naopak jakým způsobem klesá důvěra vůči pětikoalici. Teď to ale nechci předčasně vyhodnocovat. Jsem přesvědčen, že si naše výsledky obhájíme, a bude zase po nějaké době líp.

Tím „líp“ myslíte, že se bude zase více rozdávat?

Ne. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsme investovali, zabezpečili chod české země, podporovali podnikatele, vytvářeli infrastrukturu ve vědě, jak jsme reprezentovali v zahraničí jako země pro budoucnosti. To jsou dobré kroky, na které takhle vláda zatím nenavazuje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Už dříve jste prohlásil, že jste připraven se pro hnutí ANO obětovat. Proč chcete být ve straně, ve které označujete svoje působení za oběť?

To berte s nadsázkou. Myslel jsem to tak, že jsem po volbách nepřijal žádnou nabídku z byznysu ani univerzitní sféry a že jsem se rozhodl stoprocentně věnovat práci jak v rámci Parlamentu, tak hnutí ANO.

Takže se necítíte uvnitř ANO v určitém diskomfortu?

Kdybych se cítil diskomfortně, tak tam nejsem.

Co všechno jste tedy připraven obětovat?

Čas, úsilí, aktivitu a to, co jsem doposud dělal. Třicet let jsem pracoval v byznysu a před více než třemi lety jsem se rozhodl vstoupit do politiky na pozici ministra.

Andrej Babiš oznámil, že o křeslo předsedy hnutí ANO znovu usilovat nebude, jako už ostatně několikrát, nyní se však očekává, že v září oznámí kandidaturu na prezidenta. Takže může být tou vaší obětí práce v čele hnutí ANO? Považujete se za Babišova přirozeného nástupce i jako první místopředseda strany?

Není to možné takto říct. Jsem týden prvním místopředsedou a čeká nás obrovské množství práce. O tom, kdo bude případně nový předsedou, rozhodnou výsledky.

Například řadový místopředseda Ivo Vondrák Novinkám řekl, že ambici nahradit Andreje Babiše má. Vy ji tedy zatím nemáte?

To je určitě dobře, že má ANO vyprofilováno několik dalších lidí. Ať už je to paní Schillerová, pan (moravskoslezský hejtman) Ivo Vondrák, paní (bývalá karlovarská hejtmanka a současná místopředsedkyně Sněmovny Jana) Mračková Vildumetzová, kteří jsou schopni vykonávat vrcholné funkce i v rámci hnutí ANO. A jsou samozřejmě ještě další bývalí ministři.

Neodpověděl jste mi na otázku. Vy tu ambici nyní máte, nebo ne?

V tuto chvíli mám ambici dělat prvního místopředsedou a o tom, zda to bude jiné, můžeme diskutovat až po určité době a s ohledem na výsledky.

Když se ještě zastavím u možného tažení Andreje Babiše na Hrad. Už dříve jste uvedl, že by měl kandidovat. V čem by byl podle vás dobrým prezidentem?

Je to člověk, který má silné polické zázemí, což by podle mě měl prezident mít. Měl by mít silnou politickou podporu, a tu Andrej Babiš nepochybně má. Uznávám to, že má jako výrazná osobnost celou řadu odpůrců. Navíc jsem toho názoru, že on by nebyl tím šedivým úředníkem, nýbrž člověkem, který by reprezentoval a i důrazně hájil naše zájmy v zahraničí.

Zmiňoval jste, že má celou řadu odpůrců. Nemáte pocit, že právě tohle může být problémem, že přirozeně polarizuje společnost – má jak hodně podporovatelů podle výsledků voleb, tak odpůrců, kdy tu byly i demonstrace proti jeho osobě. Neprohlubovalo by to příkopy?

Každá výrazná osobnost má své odpůrce. Musíme si říct, zda chceme na Hradě výraznou osobnost, což je můj názor, nebo jestli tam chceme nějakého profesora, který nebude nikoho trápit.

Takže bychom si měli podle vás zvolit výraznou osobnost i třeba za cenu toho, že bude rozdělovat a dále polarizovat?

Rozhodně bychom si měli zvolit výraznou osobnost. Co se týká Andreje Babiše, jsem přesvědčen, že i funkce prezidenta je úplně jiná, než když společnost logicky rozděluje, protože rozhoduje o rozpočtu a okamžitých opatřeních. Prezident společnost více spojuje. Myslím, že kdyby byl na pozici prezidenta, neměl by rozhodně tolik odpůrců.

Co Karlu Havlíčkovi bránilo zvolení do čela Sněmovny? Je hnutí ANO náhradou pro voliče ČSSD a KSČM? A podle čeho se bude Andrej Babiš rozhodovat při kandidatuře na prezidenta?

