Hamáček: Rozvolníme režim na hranicích, pendlerům bude stačit negativní test

„Chceme rozvolnit režim na hranicích, nechceme bránit přísným režimem ekonomickým aktivitám,” sdělil na tiskové konferenci po jednání vedení Ústředního krizového štábu Hamáček.

Nově by tak bylo zapojeno testování. „Zůstaly by výjimky pro zdravotnický personál, sociální pracovníky či integrovaný záchranný systém. U ostatních by stačilo předložit negativní test na covid-19. Ten by ale nesměl být starší než tři dny,” vysvětlil Hamáček.

Změna by se týkala převážně lidí, kteří cestují do zahraničí za zaměstnáním či za příbuznými. V České republice totiž stále platí omezení volného pohybu. Lidé tak mohou chodit ven pouze v případech, kdy je k tomu jasný důvod.

Test za 10 dní

Pendleři by mohli předložit pouze jeden test za 10 dní. „Pokud by byl negativní, nemuseli by do karantény,” upřesnil Hamáček. Nyní totiž po návratu do České republiky musí do 14denní karantény.

Do České republiky by pak podle Hamáčka mohli i lidé ze zahraničí, kteří mají v zemi obchodní aktivity. „Aktivity musí trvat do tří dnů,” doplnil Hamáček. Lidé, kteří by do Česka přijížděli, by museli být také negativně testováni.

Změna od 27. dubna

Navrhovanou změnu v pondělí projedná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Pokud by ji schválila, mohly by tyto nové podmínky platit podle Hamáčka od 27. dubna.