Hamáček: Nouzový stav podpořím, nemůžeme v tom Prymulu nechat

Podpoříte znovuzavedení nouzového stavu, jak to chce ministr zdravotnictví Roman Prymula, a proč?

Pokud ministerstvo zdravotnictví dospělo k tomu, že je potřeba udělat opatření, která už nespadají pod zákon o ochraně veřejného zdraví, tak je potřeba vyhlásit nouzový stav. Je to ve vztahu k judikátu Městského soudu v Praze z jara, který řekl, že opatření nad rámec tohoto zákona musí dělat vláda. Jinak se ta opatření dělat nedají.

Pokud to ministerstvo zdravotnictví navrhne, tak je logické to podpořit, jinak bychom mu znemožnili konat proti epidemii podle jejich nejlepšího svědomí a vědomí.

Kdy to budete řešit? Až po volbách?

Zatím nevím, o jaká opatření půjde, takže to musíme prodebatovat na vládě. Musíme zjistit, jestli je opravdu nouzový stav nutný, nebo to zvládneme podle standardní legislativy. Pokud to nepůjde, tak jiná možnost, než nouzový stav nebude. V úterý máme Radu pro zdravotní rizika a tam to otevřeme.

Mluvil jsem s panem ministrem Prymulou a on neříkal, že je to potřeba vyhlásit už zítra, ale že pouze avizuje, že pokud se budou muset vyhlásit opatření jiného kalibru, tak se bez nouzového zákona neobejdeme.

A o jaká opatření půjde?

To musíme probrat, ale jestli je ministerstvo potřebuje, tak je musíme podpořit, protože si nedokážu představit, že je v tom necháme.

Myslíte, že vám to podpoří opozice?

Nouzový stav je na 30 dní. Sněmovna se může sejít a zrušit to, ale to nepředpokládám. Pokud by to trvalo déle, tak bychom museli Sněmovnu žádat o prodloužení.

Když jste mluvil s ministrem Prymulou, tak říkal, že je to špatné? Ta víkendová čísla zas tak nerostla.