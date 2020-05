Generál NATO Bubeník: Díky očkování proti TBC je v Česku virus méně nakažlivý

To není poznatek jen vojáků, ale i Ústředního krizového štábu. Základní zjištění však je, že bychom měli při nákupu ochranných prostředků přestat být závislí na trzích mimo země NATO nebo EU. To je náš slabý bod, kdy jsme kvůli zlevňování výroby tuto produkci nechali jen na zemích ve východní Asii.

Musí být zachován zdravý rozum a lidé by měli k tomu přistoupit s pokorou. Doporučení hygieniků – roušky, udržování odstupu – je malá daň za to, aby se mohl normální život rozhýbat. Protože situace se může zlomit ze dne na den.

Rozvolňování musí být postupné. Zavřít závoru lze za jeden den, ale uvolňování otěží, aby to mělo logickou návaznost, je složité a je to nezáviděníhodná situace pro ty, kteří mají stanovit rozumný harmonogram, aby se lidé, jak jsem říkal, neurvali z řetězu.