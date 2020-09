Fotbaly a hokeje musíme zvážit. Až se ochladí, vrátí se roušky i ven, míní Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který by měl od pondělí stanout v čele ústředního krizového štábu, v sobotu naznačil, jakým směrem by se podle něj mohla ubírat další případná opatření. K možnému zákazu hromadných akcí, který zmínil v rozhovoru pro sobotní Právo, by v okamžiku chladnějšího počasí mohlo přibýt i povinné nošení roušek venku.