Firma z Frýdku-Místku, která šije roušky, zastavila provoz. Má 17 nakažených

„Píšete mi dotazy, jak to vypadá. Tady je odpověď. Ano, ve společnosti DEVA ve městě byl potvrzen covid. Bylo otestováno 71 zaměstnanců, pozitivních je 17, zbytek se ještě testuje,“ píše na svém facebookovém profilu primátor Frýdku-Místku.

„Počty aktuálně nemocných jsou u nás asi pětinové než na Karvinsku. Nicméně vyzývám všechny, aby dodržovali pokyny hygieniků, ať se toho viru zbavíme co nejrychleji a vrátí se nám život do normálu. Společně to zvládneme,“ vyzývá frýdecko-místecký primátor.