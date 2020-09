Epidemiolog Smejkal: Druhá vlna to ještě není

„Už umíme testovat přes deset tisíc vzorků denně a to je dobré. To samozřejmě výrazně ovlivňuje počty pozitivně detekovaných. Ale kvůli smrkajícím lidem nikdo snad nebude zavádět dramatická opatření,“ pokračoval epidemiolog. „V tuto chvíli žádný lockdown (uzavření, izolace, pozn. red.) jako na jaře nehrozí,“ zdůraznil.

„V klubech to je vždy nejhorší po 23. hodině. Lidé se opijí a jsou si blízko. Člověk už se prostě nehlídá. Takže si myslím, že bylo, při zhoršení, rozumné sáhnout k tomuto kroku. Jinak já sám jsem zastánce roušek. Lidé by je měli nosit ve všech vnitřních prostorách. Pravidla se měnila tak rychle, že ani já jsem se v tom občas nevyznal. Měla by se zjednodušit, sjednotit a rovnou říct, že to tak bude s největší pravděpodobností až do konce zimy,“ dodal Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM.