Drábová: Když něco neuděláme, lidé budou zbytečně umírat

Co vás vedlo k tomu připojit se k této iniciativě?

Jsem člověk, který má za to, že v dnešní době je potřeba podpořit věci, které budou lidi jednoduchým způsobem oslovovat a říkat jim: podívejte se, není to nic hezkého, ale dá se to zvládnout, když budeme dodržovat nějaká základní pravidla. Což ale není výzva k tomu, abychom přestali žít, ale abychom ta pravidla dodržovali, protože ke svobodě, za kterou jsme všichni vděční, patří i odpovědnost.

Druhým důvodem je to, že jsem v dobré společnosti. (Výzvu podepsali také například rektor ČVUT a částicový fyzik Vojtěch Petráček, hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, datový vědec Petr Ludwig či prorektor UK pro vědu a výzkum a biochemik Jan Konvalinka pozn. red.)

Tvrdíte, že to není výzva k tomu, aby se přestalo žít, na druhou stranu ale nabádáte lidi k osobnímu lockdownu, tedy aby se lidé kromě nezbytně nutných cest úplně zavřeli doma. Neprotiřečí si to?

Máte tam to rozumné uvážení a hledání rovnováhy mezi tím, co musím udělat abych se postaral o sebe a své blízké, a mezi tím, co nemusím. Nemusím jít k výdejnému okénku a stát tam s partou lidí. Tohle si můžu na nezbytně nutnou dobu odpustit. Není to přece výzva k tomu, aby země přestala fungovat a usnula, je to výzva k tomu, abychom na nějakou dobu omezili mezilidské kontakty na nezbytnou míru.

Když si všimnete, jak je výzva koncipována, tak říká, když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, dodržujte 3R, tedy roušky, hygieniku rukou a rozestupy.

Proč jste s výzvou přišli teď, a ne o několik týdnů dříve? O ohrožení zdravotnických kapacit se začalo mluvit již před několika týdny. Rekordní nárůsty evidujeme už od září.

Sešlo se to tak a situace v nemocnicích se začala velmi zhoršovat. Hlavní cíl je alespoň trochu odlehčit zdravotnickým zařízením, zpomalit to. Analýzy, které tu byly, řekněme začátkem září, ještě málo hovořily o tom, jak se bude vyvíjet situace s počtem lidí, kteří budou muset být hospitalizování, a kteří z těch hospitalizovaných budou ve vážném stavu.

Čas přišel, protože zdravotnictví je vážně pod tlakem. Cokoliv, co přispěje k tomu, aby se lidé méně vystavovali virové náloži v populaci, tak může zdravotnictví alespoň trochu ulevit. To je z mého pohledu také důvod, proč teď.

Jak si vysvětlujete neochotu lidí jakkoliv spolupracovat, cokoliv dodržovat? Řada lidí se nákazy už nebojí, je jim to úplně jedno.

Z mého pohledu je hlavní důvod ten, že jsou tu skupiny lidí, a nejsou malé, které nemají elementární důvěru ve stát. Člověk by skoro řekl, že se jim ani nediví, ale na druhou stranu v takovéhle krizové situaci by alespoň ta elementární důvěra existovat měla. Jestliže nějaká část populace nevěří, že stát ví, co činí a činí to v dobré víře a s dobrým úmyslem, což nechci nijak hodnotit, tak to nebude dodržovat.

Ani když vidí, že systém zdravotnictví se dostává ke svým limitům a řada zdravotníků je již na pokraji kolapsu?

Ne. Někdy nevěřím vlastním očím, co všechno jsou schopni, i podle mě ne úplně neinteligentní lidé, vyprodukovat za konspirační teorie. Příkladem mohou být ty, že vše řídí Bill Gates a během testování jsme čipováni. Ale je tu vážně skupina lidí, kteří takové blbosti berou vážně. I proto ta výzva.

Můžete mi říct něco bližšího o těch modelech, na jejichž základě výzvu vydáváte? Z jakých dat čerpají?

Celkem odpovídají modelům, které vidíme v zahraničí a tím pádem nemám důvod jim nedůvěřovat. Zaplať pánbůh nejsem ale epidemiolog.

Když něco společně neuděláme, tak lidi budou zbytečně umírat. Dana Drábová

Předpokládala bych, že jsou postaveny na vládních datech, protože ta jsou poměrně podrobně zveřejňována. Řekla bych, že modely odpovídají i tomu, co neustále předvídá profesor Dušek (šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek pozn. red.). Když se podíváte na tu takzvaně uniklou prezentaci ÚZISu, tam to vidíte.

Píšete o tom, že na konci října tu může být pět až patnáct tisíc mrtvých, což je odhad nad standardní predikce.

Když se podíváte na prezentaci profesora Duška, uvidíte, že se to až tak moc neliší. Když něco společně neuděláme, tak lidi budou zbytečně umírat.

Vraťme je ještě k doporučením doržování 3R. Když se na veřejnosti dívám kolem sebe, tak některé roušky často nevypadají v úplně nejlepší kondici. Jak velkou roli to hraje, má taková rouška vůbec smysl?