Dovolená možná do zemí se stejným rizikem jako v Česku, připustil Prymula

Nějaká forma dovolené do zemí, které budou mít stejně nízké riziko jako Česko, podle náměstka Romana Prymuly možná je. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale varoval před cestováním do celého světa. Oba to uvedli na po pátečním jednání vlády na tiskové konferenci.