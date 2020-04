Divadla a kina se rozjedou až jako poslední

Podle v úterý představeného harmonogramu uvolňování se lidé budou moci do muzeí, galerií a výstavních síní přijít podívat nejdříve v pondělí 25. května. Vyrazit budou moci také do zoo, kde budou ale ještě dalších 14 dní uzavřené vnitřní pavilony.

To se změní až 8. června. Společně s tím dojde k otevření divadel, kin, hradů a zámků. Povolené by měly být i kulturní akce do 50 osob.