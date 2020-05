Další dva týdny s rouškou venku? Vláda jen nechce měnit plán

„Pokud jde u roušky, tak je třeba mít nějaký plán. Další vlna je 25. května, a právě tam bude i rozvolnění roušek. Je třeba, abychom drželi nějaký harmonogram, jinak by to nebylo úplně systémové,” prohlásil ministr Adam Vojtěch na tiskové konferenci.

„Epidemiologové se shodli na 25. květnu. Byl to proces a takto postupujeme vždy, když je nějaký pohled na to, co by se mohlo změnit,” dodal Vojtěch s tím, že nyní je třeba počkat dalších 14 dní, jak se projeví uvolnění z pondělí 11. května. Další rozvolňování podle něj vláda v plánu nemá.