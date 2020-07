Chytrou karanténu jste nepochopili, vzkázalo ministerstvo naštvaným starostům na Karvinsku

„Chytrá karanténa absolutně nefunguje a již použití slova ,chytrá‘ u toho, co se děje, by mělo být trestné,“ nebral si servítky v prohlášení Svazek měst a obcí okresu Karviná.

Vojtěch: Situace na Karvinsku není nikterak závažná, má to v gesci krajská hygiena

Resort uvádí, že se zapojili i hygienici z dalších krajů a že v celé republice vzniklo od květnového zapojení chytré karantény ve všech krajích téměř 560 vzpomínkových map. Od začátku května, kdy bylo v Česku registrováno přes 7700 nakažených, se do současnosti jejich počet zvýšil asi o 4000. Vzpomínkové mapy tak byly využity v každém sedmém případě dotazování nakaženého hygieniky.

„Je však nutné zdůraznit, že ne vždy je nutné tvořit vzpomínkovou mapu,“ uvedla mluvčí. Platí to podle ní např., když se dotyčný pohyboval pouze do zaměstnání a domů, nebo u klientů pobytových sociálních služeb.