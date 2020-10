Česku chybí pečovatelé, v Jablonci na ně přeškolují dobrovolníky

První skupinu šesti dobropečovatelů už v Jablonci narychlo - pouze v rámci svých kompetencí - vyškolili. „Nutně jsme je potřebovali dostat do terénu,“ vysvětluje ředitelka jablonecké organizace ČČK. Další kurzy už by měly probíhat ve spolupráci se sesterskou organizací z Prahy 1, která má kurz pro pečovatele certifikovaný a Jablonečtí by se měli pod tuto licenci zapojit.

Na kurzu se dobropečovatelé učí také, jaká mají pacienti práva, a jak s nimi v rámci toho mohou komunikovat. „Je to průlet tím, co budou v terénu potřebovat. Na zdravotních školách se to učí několik let, tady na to máme několik hodin,“ připouští ředitelka jablonecké organizace ČČK. „Proto jsem velmi hrdá na naši první vyškolenou skupinu. Víme o nich, že v terénu opravdu fungují, makají a snaží se pomáhat, seč jim síly stačí,“ dodává Havlová.