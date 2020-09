Česko dostalo od WHO přes prsty: Situace s koronavirem je znepokojivá

Hygienici přitom podle Babiše zvažují, že budou trasovat pouze vážné případy onemocnění covid-19. Což by znamenalo, že lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobu, která ale nemá vážné příznaky, by nemuseli do karantény a nikdo by nezjišťoval, zda covid mají či nikoliv.