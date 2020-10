Česko bude všem už jen pro smích, říká politolog

„Reprezentováno premiérem je Česká republika v podstatě nulově důvěryhodná. Pan premiér je sám spíše pro smích, nebo spíše pro pláč velké části mezinárodní veřejnosti, která se trošku vyzná v situaci u nás,“ řekl Novinkám politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.

Zároveň podle něj není překvapením, že to, co vyhlašoval premiér na jaře, se nyní ukazuje jako naprosto liché. „Obraz země strašně ztrácí pro investory, tak do budoucna pro cestovní ruch. Pověst, která tak utrpěla, se bude dávat dlouho dohromady,“ doplnil. Odkazoval přitom na Babišova dřívější slova, kdy tvrdil, že jsme „best in covid“ (nejlepší v covidu – pozn.red.).

„Záleží na tom, s kým Babiš přijde”

K současné situaci pak uvedl, že předseda vlády aktuálně nemá jinou možnost než Prymulu odvolat. Nejprve ministra zdravotnictví kvůli čtvrtečnímu porušení vládních opatření v souvislosti s návštěvou restaurace sice vyzval v pátek k rezignaci, ten to však obratem odmítl. Na brífinku řekl, že nic neporušil.

Podle Ústavy odvolává ministry prezident na návrh premiéra.

Jestli tak Miloš Zeman případně učiní, záleží podle Mrklase na tom, s jakým náhradníkem Babiš za prezidentem dorazí. „Bude důležité, jestli přijde se jménem přijatelným pro prezidenta, a zároveň věrohodným pro veřejnost. Pakliže ano, tak bude jeho vyjednávací pozice lepší, byť dobře víme z minulosti, že si pan prezident v zásadě dělá, co chce,“ uvedl politolog.

Dále podotkl, že očekává průtahy a není vůbec jisté, že Zeman Prymulu odvolá.

Lebeda: Možná to byla past na Prymulu

Že udělal Prymula chybu, která musí skončit jeho odvoláním, si myslí i politolog a vedoucí Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci docent Tomáš Lebeda. „Byla politická chyba, že se zúčastnil takové schůzky, a netušil, že to může být zneužito proti němu,“ uvedl.

Jako zásadní označuje nyní otázku, kdo a za jakým účelem schůzku inicioval. „A hlavně to, kdo tam poslal ty novináře. To není náhoda. Jedno z možných vysvětlení je, že to byla nějaká forma pasti, která byla nastražena za účelem, aby kompromitovala ministra Prymulu,“ uvažuje Lebeda.

V souvislosti s tím naráží i na přítomnost šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. „Už samotný fakt, že takováto schůzka probíhá mimo ministerstvo, je problém. Ať už se jedná o restaurace, nebo jiný typ soukromé místnosti. Bohužel je tento problém, scházení se mimo oficiální úřady, hnutí ANO poměrně vlastní,“ říká politolog.