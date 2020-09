Češi vyvinuli ventilátor, který chce i Amerika

„Aby mohl přejít do sériové výroby, mysleli jsme na to, abychom ho sestavili jen ze základních komponentů. Aby to nekrachlo na subdodávkách nějakých specializovaných součástek. Už tehdy se zavíraly hranice a vznikaly v mnoha oborech problémy. A pak už jsme ho předali společnosti MICo,“ dodal šéf vývojářského týmu s tím, že běžně by takový proces trval několik let.