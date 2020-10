Ceremoniál 28. října? Půjdu, když se dodrží vládní nařízení, řekl Prymula

Hygienici by měli o předávání státních vyznamenání 28. října na Hradě rozhodnout příští týden. V pátek to sdělila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Pokud by se oslavy konaly, ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) by si pro vyznamenání došel. Byly by ale za přísných hygienických opatřeních. Potkat by se tam mohlo zpravidla pouze šest osob.