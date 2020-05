Benešová: Pálí do nás strany, které se v řízení státu dvakrát neosvědčily

Považujete celkově situaci kolem pandemie koronaviru ze strany vlády za zvládnutou?

Myslím si, že za tu první vlnu bychom měli dostat jedničku s hvězdičkou. Za to, že tady nebylo tolik mrtvých, že se to podchytilo, nerozjelo a určitě se to zvládlo. Všichni se teď bojí druhé vlny, protože nevíme, co to udělá, až to rozvolníme. Musíme na ni být připraveni.

Je to úplně nová, neznámá situace, kterou nikdy nikdo neřešil, takže samozřejmě lze očekávat i nějaké ty chyby, nikdo se jim při takových řešeních nemůže vyhnout, ale budeme se snažit je samozřejmě neudělat. Řekla bych, že dobrý úmysl tady převažuje a že v tom nikdo nemůže vidět záludnosti.

Jako občan jsem se ale v některých vládních opatřeních občas ztrácel a nevěděl, co platí a co už nikoli. Přišlo mi to rozhodování kabinetu chaotické.

Jenže ta situace byla taky chaotická. To je, jako když vám na sále teče rána, máte ji zaplavenou krví a někdo vám vyčítá, že jste se netrefil do příslušného místa. Patolog to potom rozebere a je velmi chytrý. A to je podobná situace.

Jenže když v tom jste a musíte to teď hned řešit, protože to pálí, tak je to úplně jiná situace. Je zajímavé, že to používají ty politické strany, které se v minulosti v řízení státu dvakrát neosvědčily. Chtěla bych je vidět v té nouzové situaci.

Když jste říkala, že se rozhodovalo za chaotické situace a muselo se vše řešit hned, byla tam nějaká pnutí napříč vládou a koalicí?

Tříbí se názory. Byla jsem třeba připravená v den, kdy byl vynesen rozsudek Městského soudu v Praze, což bylo také zajímavé načasování, nouzový stav stejně jako ostatní ministři za ANO ukončit. Někomu ale nouzový stav vyhovuje, jak se zdá.

Jestli narážíte na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), tak ten prodloužení nouzového stavu vysvětloval tím, že bylo jednodušší nakupovat ochranné pomůcky.

Tady se názorově neshodneme. A v tu chvíli, kdy on hovořil o potřebě prodloužit nouzový stav, tak městský soud přispěchal se svým rozhodnutím, v ten samý den. Velká náhoda...

Je tam tedy nějaké pnutí a neshodujete se ve všem?

Rozhodně ne. Ale ty videokonference jsou v klidu, nekřičíme na sebe, i když mi třeba taky vadí, když ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dodá návrhy zákonů dvě a půl hodiny po zahájení vlády, abyste se s tím neměl možnost seznámit. Strká to tam jak kukačka do hnízda a chce je hned schválit, což se mi nelíbí. Nebylo k tomu ani stanovisko legislativní rady vlády. Nechce ctít legislativní pravidla vlády a chce si prosadit svoje.

Proč vláda tento týden vycouvala z původního návrhu na posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví?

Nechce mít spor s koaličním partnerem. Dá se říct, že premiér byl velkorysý a chtěl vyhovět koaličnímu partnerovi, ať se tedy předvede a předloží legislativně lepší návrh, a teď uvidíme.

Nepovažujete za jedno z těch chaotických rozhodnutí otevření hobby marketů, kam se nahrnuly tisíce lidí, zatímco zároveň platil omezený pohyb osob na veřejnosti v počtu maximálně dvou?

Hodnotí tu situaci epidemiologové, vždy se to s nimi předjednává, a je samozřejmě také tendence podržet ekonomiku, a to se tříští. Musíme ekonomiku za situace, kdy dáváme miliardy navíc, nějak nastartovat. Takže ty kroky lze pochopit a za to bych vládu neodsuzovala.

Ani ty hobby markety bych nevyčítala, bylo to na jaře, lidi už toho měli docela plné zuby sedět doma, chtějí si aspoň obdělat zahrádky, takže tady byl podle mě dobrý úmysl, který bude také, jak vidím, po zásluze potrestán. Všechna opatření se úplně nemusí povést.

Buďme v tom tolerantní, je to krizová situace, nouzový stav. Nebudu to dál hodnotit, ale dobře se kritizuje ex post, kdy už tu situaci nemusíte řešit.

Opozice ale kvůli tomu chaosu i na základě rozhodnutí soudu o nesprávném postupu vlády volá po rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Měl by skončit?

Osobně ho blíž neznám, máme ale korektní vztah a tady se ho musím zastat, protože to, co teď zažívá, bych nechtěla zažít. Koronavirová krize ho vysloveně vypracovala, dostal obrovský záhul a platí pravidlo, že co tě neskolí, to tě posílí.

Myslím, že se vypracoval nejen mediálně, ale opravdu dře a snaží se. Co musí vydržet, je obdivuhodné. Dostal školu života, která mu jen prospěje. Stojím za ním a myslím si, že postupuje správně.

Koronavirus zastavil dění v republice včetně téměř všech soudních řízení. Už se to začíná vracet do normálu?

Měli jsme ještě v dubnu videokonferenci s předsedy soudů, na které jsme se domluvili, že se to začne rozvolňovat a znovu se bude soudit, ale za přijetí určitých opatření. Když na vládě byly debaty, kdy otevřít kadeřnictví, tak jsme se toho chytili jako příkladu, že když v kadeřnictví máte přímý kontakt se zákazníkem a míní je nyní otevřít, tak soudy mají daleko větší odstup, a proč by tedy nemohly soudit.

Předsedové soudů to uznali a řekli, že to pustí s tím, že každý si to naordinoval tak, jak potřeboval podle toho, jaké kauzy u nich řeší. Teď jsme tedy v situaci, kdy už soudy nařizují jednání a rozesílají obsílky. Potřebujeme, aby soudy soudily, a ne aby stály, protože by se nakupily nedodělky. Myslím si, že to soudy hravě doženou, když trochu zatopí pod kotly, a že asi nemůžeme čekat nějaké velké prázdniny.

Soudcovská unie navrhuje, aby soudy mohly využít kvůli možnému návalu věcí a hrozícímu přetížení své bývalé kolegy, kteří jsou už v důchodu. Co na to říkáte?

Myslím si, že je to vysloveně krizová možnost. Tady se předvídají třeba kvanta žalob kvůli náhradě škody za koronavirus, ale podle mě to tak dramatické nebude. Ale kdo tu škodu způsobil? Stát? Ten ji nezpůsobil.

Podle občanského zákoníku vždy platilo, že škodu hradí ten, kdo ji způsobil, a tady ji způsobila příroda. Takže jak chcete ty škody počítat? Navíc se obávám, že kdyby to někdo žaloval, tak je to v rozporu s dobrými mravy. Samozřejmě že někteří advokáti se na to těší, že posílí svůj palmární účet, a rádi by, aby se to pustilo, a dělají pro to všechno.

Ale nemyslím si, že to bude tak jednoduché, protože jde o virtuální škody, které bude těžké prokazovat a za které stát nemůže. Nával žalob tedy nečekám a myslím si, že si každý uvědomí, že stojíme na rovné zemi. I když to zkoušejí už teď.

A nepadne řada žalob v souvislosti se zmíněným rozsudkem Městského soudu v Praze, podle kterého byla řada omezujících opatření nařízena protiprávně na základě nesprávného zákona?

Nevidím to tak dramaticky. Navíc je tam podána kasační stížnost. Je to důležitý krok ministra Vojtěcha, že ji podal, protože takováto věc by se měla prohnat kasačním řízením u Nejvyššího správního soudu. A už jsem viděla hodně kasačních stížností, které byly úspěšné.

Navíc sama mám pochybnosti, protože dva senáty městského soudu ve dvou jiných věcech rozhodly úplně jinak, kdy ty žaloby odmítaly. Šlo třeba o ty účasti otců u porodu.

Teď soud rozhodl úplně obráceně a navíc jsem se podivovala nad tím, že dal prostor navrhovateli, aby si ještě vylepšil pozici tím, že si doplnil žalobu. A dokonce mu dal návod k použití, což je v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního i Ústavního soudu.

Já jsem postup soudu pochopil tak, že dal žalobci týden, aby upravil a nikoli rozšířil text žaloby, a to kvůli tomu, že se mezitím změnila rozhodnutí vlády.

Ne, já jsem to pochopila tak, že aktivně naváděl navrhovatele, aby svůj návrh změnil tak, že napadá později vydaná opatření, což se mi opravdu nelíbilo. Poslouchala jsem v ČT pořad Události, komentáře, kde vystupoval bratr toho soudce Marek Výborný (poslanec a bývalý předseda opoziční KDU-ČSL), který tam ostře pálil do vlády.

A jeho bratr o tom rozhoduje. To jsou takové divné rodinné vazby. Být na místě toho soudce, tak se z té věci zcela určitě vyloučím s ohledem na poměr k té věci a osobám. Takže vidím to jako jednostranný přístup soudu a jsem velmi zvědavá, jak tento procesní postup vyhodnotí Nejvyšší správní soud.

Budou tedy nějaké dopady na základě rozhodnutí městského soudu?

Městský soud ale vůbec nehodnotil obsah vládních opatření, řekl, že všechno bylo v pořádku, legitimní, s cílem, aby se tady potlačila pandemie a že to bylo efektivní. Sdělil, že chybná byla pouze forma.

Podle špatného zákona.

Ano. A to může Nejvyšší správní soud taky zvrátit, to teď nevíme.

Dopady toho verdiktu už ale jsou. Zastavují se správní řízení s tisíci lidmi, kteří nějak porušili vládní nařízení, ale protože podle soudu byla ta nařízení podle špatného zákona, nemůžou ti lidé dostat pokuty. Jde minimálně o dvě třetiny ze všech spáchaných přestupků. Budou ještě jiné dopady, například ty žaloby?

Tady se pořád uvažuje o obrovském kvantu žalob, ale já si počkám, až přijdou, a nebudu předjímat. Myslím si, že spousta advokátů uvažuje rozumně, ale pak jsou někteří, kteří na tom chtějí vydělat.

Hovoří se o tom, že lze očekávat žaloby kvůli tomu, jak vláda, aby se prý vyhnula placení náhrady škod, vydala opatření podle zdravotnického, a nikoli podle krizového zákona, jak to učinila zpočátku pandemie.

Tak to vůbec není. Postupovalo se s hlavním cílem zabránit epidemii. Já na té vládě jsem, byť je to formou videokonference, a takto tam nikdo neuvažoval. Navíc se určitě radili v týmech právníků na Úřadu vlády.

V této souvislosti nedávno vicepremiér a šéf krizového štábu Hamáček prohlásil, že odpovědnost za to, že některá opatření byla vydána podle špatného zákona, nese váš předchůdce ve funkci a nynější místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

To mě velmi mrzelo a nepříjemně překvapilo, že na něj zaútočil. Řekla bych, že je to zveličené a značně nekorektní. Také bych mohla jmenovat jeho (Hamáčkovy) legislativce, kteří pomáhají, ale k tomu se snižovat nebudu. Nesedím denně na Úřadu vlády, takže nevím, jak to tam probíhalo.

Pana Kněžínka jsem se na to ex post ptala a řekl, že to tak nebylo, že se tam tříbily názory, protože je tam víc legislativců. Takže bych si netroufla kohokoli označovat za původce nějaké škody.

Vyříkala jste si to s Hamáčkem?

Ne, nebyl zatím čas.

Kromě městského soudu k věci vydal stanovisko i Ústavní soud, když zamítl jednu ze stížností tykajících se vládních opatření.

Ano, a řekl, že je to politický akt, který vládě přísluší. A navíc že ta vládní rozhodnutí a opatření podléhají Sněmovně. V podstatě uznal námitky právníků ministerstva zdravotnictví a postavil se za vládu.

Týž soud ale zároveň vládu zkritizoval, že svá opatření měla víc dostat do povědomí veřejnosti a víc ji informovat, nikoli jen formou tiskových konferencí, které všichni nemohli sledovat.

Tento názor soudu určitě neberu, sama tiskové konference nemusím nějak ve velkém, mělo by se to dělat s mírou. Nicméně po boji je každý generál. Ta situace tady ještě nebyla a je zde tendence určitých lidí do vlády kopat za situace, kdy pandemii zvládla a nezaslouží si to. Každý dobrý skutek prostě musí být po zásluze potrestán. Toto pravidlo tady platí a opravdu je mi to líto.

Jak to vypadá se jmenováním nového předsedy Nejvyššího soudu?

Je to v gesci pana prezidenta. Já jsem mu jako poradkyně poradila a navrhla jako kandidáta Roberta Fremra. On s ním jistě hovořil. Šlo to ale mimo mě, prezident je v Lánech a nevidíme se teď. Viděli jsme se pouze na jediném sezení, a to byla ta slavná akce.

Myslíte tu tzv. poslední večeři, kterou vám mnozí vytkli?

Ano, tu, z níž pak byl skandál, nebo se to za něj vydávalo. A tam nebyl čas na toto téma hovořit. Uvidíme, koho prezident vybere. samozřejmě stojím za doktorem Fremrem, ale ctím prezidentovo právo, že si může vybrat svého kandidáta.

Co říkáte na jméno Jiřího Pácala, které se teď objevilo v médiích?

Na to říkám no comment.

Už jste nakousla tu poslední večeři, respektive dubnový oběd poradního týmu u prezidenta Zemana v Lánech, z kterého byla zveřejněna fotografie. I vám osobně to dost omlátili o hlavu v tom smyslu, že by chtěli vidět, jak jste jedla přes roušku. Jak to zpětně vnímáte? Nebyla to chyba se takto scházet a společně obědvat v době přísných omezení?

Prostě jednohubku podstrčíte pod gumičku. Ale jak se třeba chcete napít? Prostě zvednete roušku a napijete se. A vnímám tu akci pořád stejně. Přijeli jsme do Lán a udělali nám testy.

Já jsem ale nebyla hostitel, to bylo jeho věcí, jak si to zorganizuje, takže proč bych si s tím měla dělat vrásky. Hostitel musí zajistit, aby splňoval zdravotní parametry a všechny potřebné formality.

Nikoho z vás účastníků nezarazilo, že nemáte vládou nařízené ani ty povinné dvoumetrové odstupy?

Koná a schází se to pořád na stejném místě a tam ani není možné udělat větší rozestup. To bychom museli někam na palouček. Spíše se divím, že se tam ta fotka dělala, protože nikdy se tam nic nefotilo a teď najednou ano. Byla jsem z toho docela překvapená.

U veřejnosti to ale nevyvolalo nejlepší reakce.

Aby nás ale někdo nazýval, že je to papalášství... Já přece musím ctít pravidla, která nastavil Hrad, já jsem tam hostem, nevymýšlím si je. Takže proč to zazlívali účastníkům?

Byla to chyba ze strany pořadatele, kanceláře prezidenta?

No tak určitě. Když si to chtěli nafotit, tak to měli zajistit předpisově.

Vězeňská služba minulý týden požádala vládu o 88 milionů na platy svých příslušníků a také na výrobu roušek. Podpořila jste ten požadavek?

Ano a vláda už ho také schválila. Oni potřebují peníze na materiál, protože ve věznicích šijí roušky, ale také začali vyrábět vysoce kvalitní ochranné štíty a ty jejich výrobky chtějí naše zdravotnická zařízení, protože jsou kvalitnější oproti výrobkům, co se sem dovážejí.

Teď zásobují například Nemocnici Na Homolce, další nemocnice, kraje, takže čínské zboží nejde na odbyt. A ty peníze na materiál jsou nutné, budeme třeba potřebovat plexisklo, až pustíme návštěvy do věznic.

Jsem připravena za svůj resort ukončit nouzový stav. Ten je prodloužen do 17. května a já další nepotřebuji a chtěla bych hned po jeho konci uvolnit návštěvy.

České věznice nemají dosud jediný případ nakaženého koronavirem.

Jsme dokonce snad jediná země, která se toho vystříhala. A byla to práce našich příslušníků, že byli vysoce opatrní a zvládli to velmi dobře, čeští vězni mají roušky a jsou chráněni.

Teď máme spíš problém s černým kašlem, který se vyskytl na Pankráci a předtím jsme ho měli tuším na Mírově. Ten je naštěstí léčitelný a potlačíme ho. Z koronaviru jsem měla opravdu strach, protože když se podíváte, jak to bylo v Itálii, kde to ve věznicích vysloveně řádilo a došlo tam dokonce ke vzpourám a dodnes tam nějaké vězně chytají.

Ve Sněmovně se nyní schvalují především zákony související s pandemií koronaviru a řada jiných tam leží již delší dobu. Jsou mezi nimi i nějaké z ministerstva spravedlnosti?

Ano, dokonce hned deset máme v prvním čtení, na které se stále nedostává. Některé z nich jsou přitom stěžejní, například novela zákona o soudech a soudcích týkající se výběru soudců, dále zákon o lobbingu, o hromadných žalobách či exekuční řád. Teď ale mají přednost zákony v nouzovém stavu.

Před rozhovorem jste se zmínila, že jste měla tento týden dlouhý telefonát s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Uklidnily se ještě nedávno napjaté vztahy mezi vámi?

Ano, jsme v pravidelném kontaktu. Situace se naprosto uklidnila. Myslím, že naše vztahy jsou teď na velmi dobré úrovni. Jezdí sem pravidelně, volá mi, dokonce mi přišel s kyticí gratulovat k narozeninám.

Nebude to tím, že teď neřešíte nový zákon o státním zastupitelství, na kterém jste se dříve opakovaně neshodli?

Zákon se už neřeší a myslím, že to dnes nikoho nezajímá. Je v předpokoji vlády, ale teď se řeší důležitější věci. Oba jsme ale uznali, když jsme tady nad tím přemýšleli, že ten zákon vlastně ani není potřeba.

Nebude se tedy vůbec schvalovat?