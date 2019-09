Babišovi oblíbenci se do ANO neženou

Na dotaz, jestli mu nevadí, že tváře jeho vlády nechtějí vstoupit do ANO, odpověděl, že nevadí. „Není předpokladem mít funkci jenom pro to, že je někdo členem ANO. To je můj názor. Co se týká komunálu, tam to rozhodují krajské organizace, kde ten princip členství uplatňují,“ dodal k tomu Babiš.