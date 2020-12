Babiš se zlobí na ministry, že šermují s termíny zpřísnění

„Ministry jsem opakovaně vyzýval, aby takhle nekomunikovali. Já jsem se nevyjádřil k žádnému dni, k ničemu. A odmítám se vyjadřovat k něčemu, co neschválila vláda,“ řekl na pondělní tiskové konferenci po jednání tripartity Babiš.

Prymula: Zpřísňovat by se mělo už od úterý, ale rozhodnou politici

Prymula: Zpřísňovat by se mělo už od úterý, ale rozhodnou politici Domácí

Současně si premiér povzdechl, že ministři těmito svými protichůdnými vyjádřeními kazí postavení celého kabinetu. „Bohužel to tak je, já jim to asi nemůžu zakázat, i když jsem je opakovaně prosil, aby se takhle nevyjadřovali, ale jsou dospělí. Bohužel to vládě potom kazí, protože dávají nějaké návrhy, které jsou zbytečné,“ doplnil Babiš.